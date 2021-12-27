В Нижнекамске полицейские задержали мошенников, которые обманули продавца при покупке телефонов

Фото: Максим Платонов (архив)

Нижнекамские полицейские задержали двух мошенников. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, задержанные нашли в Сети объявление о продаже двух сотовых телефонов. Продавцом была 30-летняя женщина. Мошенники связались с ней и договорились о встрече. Представив продавцу скриншот перевода денег за покупку, злоумышленники забрали товар. Однако в итоге женщина так и не получила оплату.

Фото: Максим Платонов

Полицейским удалось по горячим следам задержать мошенников. Ими оказались местные жители 28 и 34 лет.

В этом месяце пострадали от действий аферистов и жительницы Казани. Они нашли магазин по продаже детских колясок в одной из социальных сетей. Заказав в нем детские товары, женщины перевели деньги на указанный счет, однако покупок они так и не увидели.

Диана Жиленкова