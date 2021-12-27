Хуснуллин призвал снизить допустимый промилле в крови водителей

Количество максимально допустимого промилле в крови водителей необходимо снизить, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин «Ведомостям».



Он отметил прямую зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови: «Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать».

Сейчас норма промилле в России — 0,3 на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Хуснуллин предлагал ввести за пьяное вождение уголовную ответственность. Хуснуллин заявлял, что 88% всех смертей на дороге, произошедших из-за пьяных водителей, связаны с тем, что в крови виновников аварии обнаруживают больше одного промилле алкоголя.

Маргарита Головатенко