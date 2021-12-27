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Хуснуллин призвал снизить допустимый промилле в крови водителей

09:03, 27.12.2021 4
Хуснуллин призвал снизить допустимый промилле в крови водителей
Фото: realnoevremya.ru

Количество максимально допустимого промилле в крови водителей необходимо снизить, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин «Ведомостям».

Он отметил прямую зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови: «Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать».

Сейчас норма промилле в России — 0,3 на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Хуснуллин предлагал ввести за пьяное вождение уголовную ответственность. Хуснуллин заявлял, что 88% всех смертей на дороге, произошедших из-за пьяных водителей, связаны с тем, что в крови виновников аварии обнаруживают больше одного промилле алкоголя.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09:29
    Он прав.
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  • Анонимно 09:31
    Хуснуллин прямо фонтанирует идеями. Нулевой промилле уже был. К чему это привело? Кефир и квас за рулем тоже запретим? Может еще полицию в милицию переименуем? Хватит уже этой имитации бурной деятельности.
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  • Анонимно 10:14
    Полный бред Хуснуллин несёт. Нет у него статистики о зависимости аварийности и смертности от уровня алкоголя в крови. Никто её не ведёт. И второе. Нулевая промилля уже была. Ничего хорошего это не принесло. Хотя бы потому что у любого прибора есть погрешность.
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  • Анонимно 11:06
    Неверно написано. Сейчас нормы допустимого уровня алкоголя в крови водителя 0,3 промилле, а в выдыхаемом им воздухе 0,15 промилле.
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