«Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив»

Сегодня волейбольный клуб «Зенит-Казань» победил новосибирский «Локомотив» со счетом со счетом 3:0 в пользу татарстанцев. Об этом сообщается в соцсетях клуба.



Матч прошел в Санкт-Петербурге в рамках «Финала четырех» Кубка России. Благодаря этой победе казанцы вышли в финал кубка.

26 декабря в 19:00 «Зенит-Казань» в финале сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

8 декабря «Зенит» победил австрийскую «Задругу» в первом матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола со счетом 3:0.

Дарья Акимова