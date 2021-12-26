В Елабуге произошел пожар в автосервисе — пострадавших нет

Сегодня в Елабуге произошел пожар в автосервисе на Окружном шоссе. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Как стало известно, загорелась внутренняя обшивка покрасочной камеры автосервиса и легковой автомобиль ВАЗ. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали огонь. Площадь горения составляла 6 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Прошлым вечером в Казани при пожаре в одной из квартир девятиэтажки по улице Фрунзе погиб мужчина 1984 года рождения. Он делал ремонт своей жилплощади.

Дарья Акимова