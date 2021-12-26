В Казани на пожаре в квартире погиб мужчина

В Казани минувшим вечером на пожаре в квартире девятиэтажки по улице Фрунзе погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 22:57. Загорелись вещи в однокомнатной квартире на четвертом этаже на площади 2 кв. метра. В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины 1984 года рождения. Он делал ремонт в квартире. Причина пожара устанавливается.

Вчера в Казани произошел пожар в частном доме по улице Кооперативной. В нем никто не проживал, однако существовала угроза перехода огня на соседние строения.