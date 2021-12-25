Новости авто

09:09 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе Казань-Оренбург

07:59, 25.12.2021
Три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе Казань-Оренбург
Фото: 56.mchs.gov.ru

Днем 24 декабря на 430 километре трассы Оренбург-Казань столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик. В результате ДТП пострадали три человека, одного из них госпитализировали.

Фото: 56.mchs.gov.ru

От удара легковушка слетела с дороги опрокинулась на крышу в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

На прошлой неделе в Кайбицком районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Самосвал упал в овраг.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также