Три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе Казань-Оренбург

Днем 24 декабря на 430 километре трассы Оренбург-Казань столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик. В результате ДТП пострадали три человека, одного из них госпитализировали.

Фото: 56.mchs.gov.ru

От удара легковушка слетела с дороги опрокинулась на крышу в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

На прошлой неделе в Кайбицком районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Самосвал упал в овраг.

