Следствие просит заменить арест блогеру Хованскому на запрет определенных действий

Следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство зарегистрировано Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Отмечается, что суд может и удовлетворить ходатайство, и отказать следствию. Заседание назначено на 29 декабря 2021 года.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете. В СИЗО он находится с 10 июня 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре суд продлил арест Юрию Хованскому до 8 января 2022 года.



Дарья Акимова