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Следствие просит заменить арест блогеру Хованскому на запрет определенных действий

19:21, 26.12.2021
Следствие просит заменить арест блогеру Хованскому на запрет определенных действий
Фото: realnoevremya.ru

Следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство зарегистрировано Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Отмечается, что суд может и удовлетворить ходатайство, и отказать следствию. Заседание назначено на 29 декабря 2021 года.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете. В СИЗО он находится с 10 июня 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре суд продлил арест Юрию Хованскому до 8 января 2022 года.

Дарья Акимова
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