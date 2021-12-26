Новогодние приготовления с минимальными финансовыми потерями — такое возможно?

Неумолимо приближается конец года — а это время предновогодних хлопот. Покупка подарков, приготовление застолья, планирование каникул. И в это же время в магазинах время предпраздничных скидок — соблазнов много. А потом, после таких приятных декабрьских трат, бывает, что в январе средств остается не так много.

Как же пережить с минимальными потерями этот такой затратный период? Как вариант, начать к нему готовиться своевременно. Но не всегда мы можем так самоорганизоваться. Поэтому есть еще вариант — достать запасной кошелек, например, в виде кредитной карты.

Пришло время достать запасной кошелек

Для многих кредитная карта — прекрасный вариант для декабрьских расходов. Это очень удобный инструмент для решения таких сезонных задач. Например, кредитная « СберКарта » — она имеет беспроцентный период 120 дней, то есть в это время можно делать покупки и не платить проценты. Просто вносите минимальный месячный платеж, чтобы не платить проценты, и спокойно возвращайте стоимости покупок в течение следующих трех месяцев. Вполне удобно потом погасить все долги, когда расходы будут уже не такими интенсивными. И учитывая тот факт, что обслуживание и СМС-уведомления по карте бесплатны, она не станет финансовым обременением.

Пользуемся кредиткой с умом

Чтобы кредитная карта стала удобным инструментом, придерживаетесь нескольких правил. Во-первых, не забывайте вовремя вносить обязательный ежемесячный платеж, чтобы избежать просрочки и сохранить беспроцентный период. Во-вторых, старайтесь не снимать с кредитной карты наличные — она все-таки, создана для покупок.

Дайте своим финансам работать

Кредитные карты могут не только выручать, но и работать на вас. Например, в течение месяца можно оплачивать свои покупки, а зарплату держать на вкладе. Таким образом на те средства, которые находятся на вкладе, будут начисляться проценты — а это дополнительный доход. А при оплате покупок кредиткой можно еще получать дополнительные бонусы или кэшбэк — сегодня многие карты имеют такую фишку. По кредитной «СберКарте» — это бонусы от «СберСпасибо», которые потом можно использовать у партнеров программы со скидкой до 99%. А при оплате ей медицинских услуг, в аптеках или при покупке товаров на «СберМегаМаркете» ставка на них будет ниже, чем на остальные категории товаров. А, это, конечно же, очевидные преимущества.

Как в такой новогодней суете успеть завести запасной кошелек тем, у кого еще его нет? Очень удобно, что практически во всех случаях не нужно ехать в офис банка. Как правило, оформить кредитку можно не выходя из дома, в мобильном приложении банка. Например, чтобы оформить кредитную «СберКарту» нужно всего лишь зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в раздел «Кошелек». После того, как вы выберете «Кредитную карту» — решение будет принято буквально за пару минут, а деньгами можно будет пользоваться сразу, не дожидаясь «пластика». Ну а не клиенты Сбербанка могут оформить заявку в любом офисе и получить карту на руки в течение 1-2 дней, а начать пользоваться картой можно в тот же день в приложении «Сбербанк Онлайн».

Новый год, конечно же, стоит больших и ценных подарков, но главное, чтобы они принесли радость!

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»