Евросоюз потребовал от России €290 млрд из-за политики импортозамещения

Европейский союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Россию. Сумма претензии — €290 млрд.

Первая жалоба — «дискриминационная оценка заявок на госзакупки». Российские компании якобы подают заявки на участие в тендерах по заниженной на 15—30% стоимости. При этом впоследствии они получают полную сумму за выполненные работы.

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Вторая претензия — российским компаниям необходимо получить предварительные разрешения на закупку продукцию машиностроения за рубежом, тогда как при закупке отечественной продукции такие документы не требуются.

Третья претензия — несогласие с национальными квотами при госзакупках. В Евросоюзе считают несправедливым, что почти в 250 группах товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должна составлять российская продукция.

В Еврокомиссии считают, что эти «смешанные ограничения и стимулы» дискриминируют иностранных производителей, пишут «Известия».

На прошлой неделе лидеры Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России. Действие ограничительных мер пролонгировали на полгода.



Татьяна Леухина