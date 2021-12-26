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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -10 градусов

06:28, 26.12.2021
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 26 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой и умеренный снег, слабая метель.

Ветер южный, юго-западный: ночью сильный 15—20 м/с, порывами 21—26 м/с; днем умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -5... -10 градусов, с понижением в течение дня к вечеру до -11..-16 градусов. В Казани ожидается от -7 до -9 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -9 до -14 градусов.

Общество Татарстан

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