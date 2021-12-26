В Елабуге появится новый сквер рядом со школой

В Елабуге рядом со школой №5 по адресу улица Казанская, 91 появится сквер. Об этом сообщается на сайте Елабужского муниципального района.

Новая территория для отдыха местных жителей появится на месте заброшенного пустыря. В нем планируется установить игровые комплексы, качели, спортивные тренажеры, брусья, оборудовать зону с баскетбольным щитом и зоны отдыха со скамьями и урнами. Также будут посажены сосны, яблони, рябина и кусты дерена.

Фото: Максим Платонов

Ранее исполком Елабужского района Татарстана объявил тендер на выполнение работ по содержанию парков, памятников и скверов в Елабуге на сумму в 6,5 млн рублей.

Дарья Акимова