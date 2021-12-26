Фигуристка из Казани Камила Валиева стала чемпионкой России, превзойдя мировой рекорд

Фигуристка Камила Валиева на проходящих в Санкт-Петербурге соревнованиях стала чемпионкой России в женском одиночном катании и превзошла мировой рекорд в произвольной программе по сумме двух прокатов. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка набрала по сумме короткой и произвольной программ 283,48 балла. Она превзошла свои же рекорды в произвольной программе (185,29) и по итогам обоих прокатов (272,71). Валиевой 15 лет, она родилась в Казани, где начала заниматься фигурным катанием.

Второе место на чемпионате заняла Александра Трусова с 2465 баллами, третье — Анна Щербакова с 239,56 балла. Все они занимаются у тренера Этери Тутберидзе.

В конце ноября Валиева в короткой программе Гран-при в Сочи установила мировой рекорд, превзойдя рекорд Алены Косторной (85,45) на Гран-при Франции 2019 года.

Дарья Акимова