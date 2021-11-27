Камила Валиева установила рекорд в короткой программе Гран-при и будет участвовать в Олимпиаде в Пекине

Фото: YоuTube Первого канала

Казанская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в короткой программе Гран-при в Сочи получила от судей 87,42 балла, установив мировой рекорд. 15-летняя фигуристка превзошла рекорд Алены Косторной (85,45) на Гран-при Франции 2019 года.

Таким образом, Валиева является обладательницей трех мировых рекордов — в короткой, произвольной программах и по сумме двух программ.

Второе место заняла ее соотечественница, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (80,10). Тройку лучших замкнула американка Мэрайя Белл (69,37).

Тем временем спортивный агент Андрей Митьков озвучил имена фигуристок, которые поедут в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх в феврале будущего года. По его словам, в Пекин поедут Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.