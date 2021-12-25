В Казани обстреляли автомобиль с маленьким ребенком внутри
Сегодня в Казани на парковке строительного гипермаркета на Оренбургском тракте обстреляли автомобиль с маленьким ребенком внутри. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным, стреляли из огнестрельного оружия. На месте происшествия работают полицейские. Нападавших ищут.
Ребенка родители отвезли в ДРКБ. Сообщается, что его осмотрели врачи и отпустили домой. Серьезных травм у малыша не было, лишь царапины и ссадины.
В начале декабря в московском МФЦ мужчина устроил стрельбу. Его удалось задержать сотруднику подразделения по вопросам миграции. Задержанный рассказал, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым