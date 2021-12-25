В Казани обстреляли автомобиль с маленьким ребенком внутри

Сегодня в Казани на парковке строительного гипермаркета на Оренбургском тракте обстреляли автомобиль с маленьким ребенком внутри. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, стреляли из огнестрельного оружия. На месте происшествия работают полицейские. Нападавших ищут.

Ребенка родители отвезли в ДРКБ. Сообщается, что его осмотрели врачи и отпустили домой. Серьезных травм у малыша не было, лишь царапины и ссадины.

В начале декабря в московском МФЦ мужчина устроил стрельбу. Его удалось задержать сотруднику подразделения по вопросам миграции. Задержанный рассказал, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе.



Дарья Акимова