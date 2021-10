Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу

Футболист «Зенита» Артем Дзюба, забив свой 144-й мяч, обошел Олега Веретенникова и стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов России.

На третьем месте оказался Александр Кержаков — он забил 139 мячей. Дмитрий Кириченко расположился на четвертом месте — у него 129 голов. Дмитрий Лоськов оказался пятым, забив 120 мячей.

144 — @fczenit_en Artem Dzyuba is now the outright top scorer in the RPL history with 144 goals, surpassing Oleg Veretennikov (143). Superman. #ЗенитДинамо pic.twitter.com/gql4f13sYk