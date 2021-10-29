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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу

20:46, 29.10.2021
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу
Фото: fc-zenit.ru

Футболист «Зенита» Артем Дзюба, забив свой 144-й мяч, обошел Олега Веретенникова и стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов России.

На третьем месте оказался Александр Кержаков — он забил 139 мячей. Дмитрий Кириченко расположился на четвертом месте — у него 129 голов. Дмитрий Лоськов оказался пятым, забив 120 мячей.

В сентябре Артем Дзюба принял решение отказаться от вызова в сборную России по футболу на матчи ближайшего отборочного раунда чемпионата мира — 2022.

— Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов, — говорил он.

Алексей Нечаев
СпортФутболОбщество

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