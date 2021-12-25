В Казани вырос ценник на аренду жилья в новогодние праздники

В В Казани вырос ценник на аренду жилья в новогодние праздники за год. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками сервиса по поиску недвижимости «Циан».

Средняя ставка аренды увеличилась на 17% за прошедший год. Арендовать жилье на сутки в столице Татарстана стоит примерно 5 тысяч рублей. На Новый год-2021 ставка составляла 4,3 тысячи рублей. Казань — один из наиболее популярных среди туристов городов, даже несмотря на действующие ограничения.

Традиционно дорогими местами для проведения праздников являются Москва и Санкт-Петербург. Здесь аренда составляет 7,9 и 5,8 тысяч рублей в сутки соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно стало известно, какие зимние развлечения популярны у казанцев. Исследование показало, что это мастер-классы.

Дарья Акимова