Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в оборонной сфере

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону актуальные темы сотрудничества двух стран, в том числе и в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Главы государств также обговорили программу мероприятий предстоящего визита Лукашенко в Санкт-Петербург. Президент Белоруссии намерен посетить Россию 28-29 декабря, где примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ. На второй день поездки запланирована встреча с Путиным.

Ожидается, что в рамках нее Лукашенко и Путин обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Фото: kremlin.ru

В середине декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором они обсудили ситуацию на Украине и регулирование конфликта в Нагорном Карабахе.



Дарья Акимова