Казанский «Зенит» обыграл «Задругу» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ
Казанский волейбольный клуб «Зенит» победил австрийскую «Задругу» в первом матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанской команды (25:12, 25:18, 25:19).
Ответная игра состоится в столице Татарстана в четверг.
В воскресенье «Зенит-Казань» обыграл кемеровскую команду «Кузбасс».
Маргарита ГоловатенкоСпортВолейбол Татарстан
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