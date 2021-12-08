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Казанский «Зенит» обыграл «Задругу» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

21:04, 08.12.2021
Казанский «Зенит» обыграл «Задругу» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ
Фото: www.instagram.com

Казанский волейбольный клуб «Зенит» победил австрийскую «Задругу» в первом матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанской команды (25:12, 25:18, 25:19).

Ответная игра состоится в столице Татарстана в четверг.

В воскресенье «Зенит-Казань» обыграл кемеровскую команду «Кузбасс».

Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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