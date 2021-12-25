Мурашко отметил важность диагностики COVID-19 в детских коллективах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о важности диагностики коронавируса в детских коллективах из-за штамма «омикрон». Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам главы Минздрава, дети чаще вовлекаются в инфекционный процесс, поэтому важная задача — обучить их безопасному поведению. Также нужна своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов.

Мурашко отметил, что течение коронавируса с новым видом штамма очень похоже по симптомам на заболевание гриппом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в России уже зарегистрированы незавозные случаи заболевания вариантом «омикрон».

Дарья Акимова