Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»*

Сегодня сайт «ОВД-Инфо»* заблокирован Роскомнадзором на территории России по решению суда Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об ограничении доступа было принято еще 20 декабря. Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации.

Также сообщается, что администрациям соцсетей направили требования о необходимости удаления аккаунтов данной организации.

*Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента.

В начале декабря Минюст России обновил перечень иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Среди них оказались казанские

издания.

Дарья Акимова