Кубок Шпенглера по хоккею 2021 года отменен из-за COVID-19

Международный старейший турнир по хоккею Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

Он должен был пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе. Принять участие в турнире собирались «Давос» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия) и сборная Канады.

20 декабря канадские представители отказались от участия из-за сложной эпидемиологической обстановки. Сегодня у 17 игроков «Давоса» были обнаружены положительные тесты на COVID-19. Турнир решено было отменить.

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир. Проходит с 1923 года в Давосе в конце декабря каждого года.

Недавно сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за подъема заболеваемости COVID-19.

Дарья Акимова