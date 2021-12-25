Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

Новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Он поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации. Полет прошел в штатном режиме.

Минпромторг России выделил на создание отечественных материалов для композитного крыла 4,4 млрд рублей. Новая технология позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей. Сейчас изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Материалы для силовых композитных конструкций крыла разрабатывали при участии ученых МГУ и Росатома.

Ранее в университете Иннополис в Татарстане разработали беспилотный самолет, в преимущества которого входят вертикальный взлет и грузоподъемность до 5 кг. Он способен производить съемку протяженных объектов до 200 кв. км при разрешении 10 см/пикс в рамках одного полета длительностью до пяти часов.



Татьяна Леухина