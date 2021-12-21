В Иннополисе разработали беспилотный самолет с вертикальным взлетом и грузоподъемностью до 5 кг

Фото: Максим Платонов (архив)

В Университете Иннополис разработали беспилотный самолет, в преимущества которого входят вертикальный взлет и грузоподъемность до 5 кг. Также аппарат может летать в температурном диапазоне от -20 до +40 градусов.

Кроме того, беспилотный самолет может производить съемку протяженных объектов до 200 кв. км при разрешении 10 см/пикс в рамках одного полета длительностью до пяти часов. Также разработке не нужна взлетно-посадочная полоса или пусковое устройство с парашютом, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце стало известно, что в Иннополисе со следующего года начнут разрабатывать системы судов-беспилотников. Реальные испытания стартуют с открытием навигации на Волге весной 2022 года.

Диана Жиленкова