В Кайбицком районе Татарстана самосвал упал в овраг — водитель погиб

В Кайбицком районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Видеокадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

Сообщается, что самосвал упал в овраг. Его 27-летний водитель погиб на месте. Причиной ДТП мог стать лед на дороге. Один из пользователей поделился, что на этом участке проезжей части комбинированные дорожные машины обрабатывают только подъем дороги.

Вчера сообщалось, что в казанских Салмачах несколько дней подряд происходят ДТП на одном и том же месте. Причиной местные жители называют состояние дороги. В частности, они обратили внимание на глубокие ямы на проезжей части.

Диана Жиленкова