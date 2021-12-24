«Волонтеры Победы» поздравят с Новым годом около 30 тысяч ветеранов

Фото: Максим Платонов

Добровольцы всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят с Новым годом порядка 30 тысяч участников Великой Отечественной войны. Акция будет проходить до 10 января.

В преддверии праздника добровольцы приходят к ветеранам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, организуют для них концерты, дарят подарки и открытки. Отмечается, что в каждом регионе формат поздравления определяется в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Казани профессиональный спасатель в роли Деда Мороза необычным способом поздравил юных пациентов ДРКБ. С помощью троса он спустился по стене больницы и заглянул в окно к детям. Зимний волшебник привез им 60 подарков.

Диана Жиленкова