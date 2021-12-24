За неделю в мире COVID-19 заразились более 5 млн человек

Фото: Максим Платонов

За последние 7 дней в мире число заразившихся COVID-19 увеличилось на 5,2 млн человек. Это почти на 0,8 млн больше по сравнению с предыдущей неделей. Подобный уровень заболеваемости в последний раз наблюдался в мае этого года.

Также за минувшую неделю коронавирус унес жизни 50 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько и неделей ранее, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Тем временем в России за последние сутки зафиксировали 24 703 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 343 353 человека, выздоровевших — 9 180 379. За сутки от COVID-19 вылечились 41 213 россиян.

Диана Жиленкова