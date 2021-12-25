Казанский школьник Ранэль Шафиков установил мировой рекорд по многоборью

Фото: СШОР «Атлетика»

Казанский школьник Ранэль Шафиков на всероссийских соревнованиях по многоборью в Кемерове установил мировой рекорд. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Шафиков занял лидирующие позиции во всех дисциплинах: в беге на 60 метров (6,79 сек.), прыжке в длину (7,1 м), толкании ядра (14,53 м), прыжке в высоту (1,91 м) и др. В общей сложности спортсмен набрал 5 910 очков — это мировой и российский рекорды.

В прошлом месяце казанская фигуристка Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе Гран-при. Она получила от судей 87,42 балла. 15-летняя фигуристка превзошла рекорд Алены Косторной (85,45) на Гран-при Франции 2019 года.

Диана Жиленкова