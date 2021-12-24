В Татарстане направят заём из Фонда ЖКХ на строительство сетей в районе Лаишевского узла

Фото: Олег Тихонов

Казань направит заём из Фонда ЖКХ на строительство сетей в районе Лаишевского узла. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, основная часть средств уйдет на новое строительство. Речь идет о расширении сетей в сторону Усад. Метшин отметил, что у «Водоканала» нет подобных ресурсов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«А строить новые сети надо, поскольку число желающих приобрести новое жилье растет в Казани», — передает слова Метшина ТАСС.

Вчера стало известно, что РТ получит 12,3 млрд рублей займа на строительство канализации и систем водоснабжения. Заявка республики на получение займа из Фонда ЖКХ была рассмотрена на заседании правкомиссии о региональном развитии с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Также сообщалось, что регионы России получат 16,3 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора.

Диана Жиленкова