Татарстан получит 12 млрд рублей займа на строительство канализации и систем водоснабжения

Фото: Олег Тихонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание правкомиссии о региональном развитии. На нем стало известно, что шесть регионов страны получат 16,3 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

В рамках заседания была рассмотрена заявка Татарстана на получение займа из Фонда ЖКХ. В результате республике одобрили заем суммой 12,3 млрд рублей на строительство канализационных систем и систем водоснабжения.

Фото: kzn.ru

В этом месяце Хуснуллин заявил, что трассу М-12 Москва — Казань могут продлить до Новосибирска, с выходом к Монголии. По его словам, таким образом, будет практически обеспечен выход на Северный Китай.



Диана Жиленкова