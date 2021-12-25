Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до -14 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Днем прогнозируется снег, местами метель. Также ожидается ветер порывами до 17—22 м/с, во второй половине дня — до 26 м/с. На дорогах гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -7... -9 градусов, в Набережных Челнах — минус 9... -14 градусов, в Альметьевске — минус 11... -14 градусов, в Чистополе — минус 9... -11 градусов, в Буинске — 6—11 градусов ниже ноля.

Фото: Максим Платонов

В эти выходные в республике ожидается потепление. Завтра утром ожидается -4... -9 градусов, к вечеру снова придет похолодание до -9... -14 градусов. Напомним, на этой неделе в РТ наблюдались сильные морозы. В отдельных районах республики температура опускалась почти до -30 градусов.

Диана Жиленкова