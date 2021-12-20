Суд установил вину кемеровского экс-главы Госстройнадзора и главы компании-реконструктора ТЦ «Зимняя вишня»

Центральный районный суд в Кемерово установил вину двоих фигурантов по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» — экс-начальника Госстройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой и генерального директора строительной компании «ИСК «Ресурс», отвечавшей за реконструкцию здания ТЦ, Никиты Чередниченко.



Следствие установило, что Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика — гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», а взамен не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей ничего не предприняли и после вскрытия нарушения в ходе инспекции. В результате ТЦ с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей ввели в эксплуатацию, сообщает «РИА Новости».

«В особо крупном размере Комкова совершила злоупотребление должностными полномочиями, Чередниченко совершил легализацию и отмывание денежных средств, совершенное в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения», — оглашала судья вердикты.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее заводский районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» и основного собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову к 14 годам колонии.

Тогда же гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок приговорена к 13,5 годам колонии, технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев осужден на 11 лет колонии. Сроки получили охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин — восемь лет колонии, глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» — 6,5 года колонии, инженер противопожарной системы в ТРЦ «Зимняя вишня» — 5,5 года колонии.

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет колонии, пожарный Сергей Генин — пять лет колонии за халатность при тушении ТРЦ «Зимняя вишня».

В воскресенье, 25 марта 2018 года, в центре Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Общее число жертв — 64 человека. Большая часть из них — дети.

Маргарита Головатенко