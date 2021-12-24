На услуги АСУДД в Казани и Набережных Челнах будет выделено 75,5 млн рублей

ГБУ «Безопасность дорожного движения» объявило тендер на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы управления движением на дорогах (АСУДД) Казани и Набережных Челнов. Начальная цена договора составляет 75,5 млн рублей, а источником финансирования стал бюджет Татарстана. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Исполнитель должен будет проводить диагностику и настройку АСУДД, состоящую из светофоров, линий связи и транспортных детекторов. Поддержание ее исправного состояния необходимо для организации дорожного движения в городе.

В начале декабря стало известно, что количество ДТП в Казани сократилось за 11 месяцев на 18%. Всего за 2021 год произошло 1 320 аварий, в результате которых погибли 34 человека, а еще 1 527 получили травмы. По сравнению с 2020 годом стало на 28% меньше смертельных случаев.

Максим Кокунин