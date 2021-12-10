В Казани с начала года количество ДТП сократилось на 18%

В Казани за 11 месяцев этого года количество ДТП сократилось на 18%, стало известно сегодня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.



По сравнению с тем же периодом прошлого года стало на 28% меньше смертельных случаев, почти на 16% сократилось количество ранений.

Всего с начала года произошло 1 320 аварий, в результате чего погибли 34 человека, еще 1 527 получили ранения.

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло три ДТП с пострадавшими, в том числе одно столкновение и два наезда на пешеходов.

Маргарита Головатенко