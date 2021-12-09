Эксперты рассказали о планах жителей ПФО по покупке автомобилей из-за дефицита и роста цен на авторынке

Эксперты портала «Авито Авто» провели опрос среди жителей Приволжского федерального округа, чтобы выяснить, как изменились их планы на покупку автомобилей в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке. Как оказалось, эти события изменили плана большинства.

Согласно данным опроса, 52% респондентов отложили покупку машины на более длительный срок, 24% решили приобрести марку или модель авто подешевле, 12% — купить автомобиль с пробегом, а не новый. У 17% опрошенных планы не изменились.

60% изменили решение из-за повышения цен на авторынке, 13% — из-за дефицита новых моделей.

Кроме того, 46% не готовы при покупке автомобиля экономить на опциях безопасности, куда входят дополнительные подушки безопасности, система стабилизации курсовой устойчивости и автоматического торможения, мониторинг слепых зон. 44% позволят себе доплатить за зимние опции, такие как подогрев сидений, обогрев руля или лобового стекла. 30% готовы заплатить за опции дополнительного комфорта. 20% не готовы экономить на опциях парковки, 8% купят автомобиль в базовой комплектации.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно выяснилось, что в Казани заметно подорожали машины с пробегом. К примеру, цена на LADA Granta с пробегом выросла на 21,6%, на LADA Vesta — на 23%, Kia Rio — на 17,7%, Hyundai Creta — на 24%, Hyundai Solaris — на 28%, Volkswagen Polo — на 38,4%, LADA 4х4 — на 28,4%, Skoda Rapid — на 29,2%, Renault Duster — на 25% и LADA Largus — на 30,9%.





Дарья Акимова