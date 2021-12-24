Татарстан не использует медицинский «Ансат» для спасения пострадавших в ДТП

Татарстан не использует медицинские вертолеты «Ансат» и сеть вертолетных площадок для санавиации для спасения пострадавших в ДТП, заявил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.



Татарстан получил первый медицинский «Ансат» еще в 2016 году. В республике возведены семь вертолетных площадок, стоимость каждой из которых — 13 млн рублей.

«Ансат» не используют в связи с неспособностью машины летать в темное время суток и на значительные расстояния, считает Хохорин. За пять лет эксплуатации с помощью «Ансата» только один раз эвакуировали выжившего в автокатастрофе — она произошла днем и недалеко от Казани. В республике все еще нет полноценной санавиации, поэтому шанс выжить теряет каждая четвертая жертва ДТП, считает министр.

В итоге каждая четвертая жертва ДТП погибает в машине скорой помощи или в недостаточно оснащенной больнице. Для решения проблемы Хохорин считает необходимым «развитие вертолетного парка, обеспечивающего перекрытие всей территории республики в любое время суток», передает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вертолет РКБ в октябре вылетал на место ДТП в Рыбно-Слободском районе Татарстана, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Тогда пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб на месте до приезда скорой.

Маргарита Головатенко