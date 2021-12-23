В Татарстане температура воздуха понизилась почти до -30 градусов

Этой ночью в Татарстане ожидается сильный мороз. По данным Гидрометцентра РТ на 20:19, самое сильное понижение температуры зафиксировала метеостанция в Кукморе — минус 29,9 градуса.

В Богатых Сабах температура воздуха приблизилась к отметке в -28,4 градуса. Метеостанция в Антоновке фиксирует -28,6 градуса, а в Аксубаево наблюдается -27,2 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока что теплее всего в Бавлах, где отмечается -21,2 градуса. В Мензелинске температура воздуха опустилась до -22 градусов, в Бугульме -23,7 градуса.

О сильных морозах синоптики предупреждали и ранее. Однако уже в эти выходные татарстанцев ожидает потепление. Так, в субботу днем потеплеет до -5..-10 градусов, на востоке — до -13 градусов.

Диана Жиленкова