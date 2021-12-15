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Проект 43 км трассы Казань-Екатеринбург обойдется в 577 млн рублей

17:36, 15.12.2021

АО «ДСК «Автобан» выиграло тендер на разработку проектной документации участка автодороги Казань — Екатеринбург в Свердловской области. Стоимость контракта — 577 млн рублей.

Тендер объявлял «Росавтодор». Стартовая цена - 655,8 млн рублей. Работы начнутся с момента заключения договора, их должны закончить к 15 июля 2022 года, передает «Интерфакс».

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