Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, гололедица и до -21 градуса

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами может пойти снег, на дорогах возможна гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -14..-16 градусов, в Набережных Челнах -16..-20 градусов, в Альметьевске -18..-21 градусов, в Буинске -13..-16 градусов, в Чистополе -15..-18 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В грядущие выходные в республике ожидается потепление. Так, днем в субботу потеплеет до -5..-10 градусов, на востоке — до -13 градусов. В воскресенье ожидается -9..-14 градусов. По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 27 и 28 декабря, ночью прогнозируется до -15... -20 градусов, днем — до -10... -15 градусов.

Диана Жиленкова