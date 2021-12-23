Экологи рассказали, какие елки лучше покупать на Новый год

Российские экологи рассказали, покупка каких новогодних елок наиболее экологична. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и рейтинг экологичности елок.

В фонде считают, что можно обойтись без дерева на праздник или сделать его из подручных материалов, например веток, найденных в лесу, или мишуры. Также рекомендуется поискать в интернете искусственные и уже использованные елки. И третий вариант, который предлагается, — это лапник. Ветки, оставшиеся от елей и других хвойных деревьев, тоже можно использовать на замену и украсить ими дом.

Представители WWF посчитали приобретение российской срубленной елки экологичным. По их словам, такие деревья раньше росли в местах, где их и так должны были вырубить по соображениям безопасности или техническим регламентам. Директор WWF России Дмитрий Горшков объяснил, как определить, вредит тот или иной продукт из древесины природе. По его словам, существует сертификация, и если на древесине есть значок FSC, значит, она была добыта с минимальным воздействием на окружающую среду.

Импортные срубленные елки покупать не стоит, так как их долго везли из-за границы с дополнительными выбросами, а под их выращивание могли выделять отдельные плантации. Елки в горшке также не рекомендуются, так как их растят в теплицах и тратят на их производство воду, электричество и удобрения. На создание искусственных елей уходит много электричества и воды, поэтому их тоже не советуют приобретать.

Фото: pixabay.com

Недавно эксперты КФУ рассказали, как выбрать живую или искусственную ель для украшения дома к Новому году. Перед покупкой стоит узнать, где выращено это дерево и куда оно пойдет на переработку после использования.



Дарья Акимова