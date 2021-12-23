Президент России о том, почему не берет в поездки в тайгу Мишустина: «А кто в лавке останется?»

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, почему он ездит в тайгу только с министром обороны Сергеем Шойгу и не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.

«А кто в лавке останется?» — задал ответный вопрос глава государства. По словам Путина, у него никогда не было и не может быть любимчиков в правительстве страны.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

