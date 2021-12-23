Путин: счастье иметь детей выше материального достатка

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему «Россия расхотела рожать». По его словам, одна из причин в том, что современные женщины делают выбор в пользу карьеры и образования.



Глава государства заявил, что демографическая проблема характерна не только для России, но и для Европы.

Путин убежден, что понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, надо постепенно внедрять в сознание россиян, но без навязывания извне, спокойно.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.