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Путин: счастье иметь детей выше материального достатка

14:49, 23.12.2021 3
Путин: счастье иметь детей выше материального достатка
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему «Россия расхотела рожать». По его словам, одна из причин в том, что современные женщины делают выбор в пользу карьеры и образования.

Глава государства заявил, что демографическая проблема характерна не только для России, но и для Европы.

Путин убежден, что понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, надо постепенно внедрять в сознание россиян, но без навязывания извне, спокойно.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Так думают нищеброды и рожают по 5-7 детей, которых прокормить не могут.
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  • Анонимно 23 дек
    Особенно когда кормить нечем, вот счастье то... ага плавали, знаем.
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  • Анонимно 23 дек
    Сказано просто супер! "надо постепенно внедрять в сознание россиян"
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