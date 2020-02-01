«Татавтодор» закупит топливо на два года почти на миллиард рублей

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«Татавтодор» планирует купить бензина и дизельного топлива на общую сумму почти в миллиард — а точнее, 831,6 млн рублей. Такой конкурс был объявлен 29 января, заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 14 февраля, а итоги закупки подведут 17-го числа.

Предприятию понадобится 400 тонн 92-го бензина по 54 тыс. рублей за тонну (всего — на 21,6 млн рублей), 5 тыс. тонн зимнего дизельного топлива по 56 тыс. рублей за тонну (всего — на 280 млн рублей) и 10 тыс. тонн летнего «дизеля» по 53 тыс. за тонну (всего — на 530 млн рублей).

Поставку должны осуществлять по восьми адресам в районах Татарстана, а также самовывозом со складов, расположенных не дальше 60 километров от Казани и Набережных Челнов. Топливом компанию должны обеспечить до 31 марта 2022 года.