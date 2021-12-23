В 2022 году в Татарстан поступит 69 машин коммунальной техники

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В 2022 году в Татарстан поставят 69 единиц коммунальной техники. Сегодня в Казани представителям муниципальных образований республики были переданы ключи от новой техники президентом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Церемония прошла на площадке перед Международным конноспортивным комплексом «Казань». В ней приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, главы муниципальных образований, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин и представители профильных министерств. Ключи от транспорта получили руководители 41 муниципального образования.

В следующем году в Татарстан поступят 16 погрузочно-уборочных машин с навесным оборудованием, три мини-погрузчика, 33 фронтальных погрузчика и 17 автогрейдеров. На всех автомобилях будет установлена система ГЛОНАСС. Вся техника отправится в районы республики. Рустам Минниханов добавил, что еще 86 единиц техники предназначены для районов и они тоже поступят в скором времени.

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью в Казани на уборку улиц от снега вышли 299 единиц техники и 58 дорожных рабочих.

Дарья Акимова