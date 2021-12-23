В пострадавшем от пожара доме в Военном городке Казани сделают капремонт

В помещениях общего пользования дома №118 в Военном городке №2 проведут капитальный ремонт после пожара, случившегося в этом году 1 мая, сказано в постановлении Исполкома Казани.

Уполномоченным органом, который должен выделить субсидии из бюджета города, определили администрацию Вахитовского и Приволжского районов Исполкома Казани. Финансовому управлению Исполкома поручено увеличить ассигнования администрации районов на 2 млн рублей. Расходы на капремонт дома в Военном городке поручено включить в программу капитальных расходов Казани на 2021 год.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов должна организовать проведение капремонта и обеспечить целевое использование выделенных средств.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 мая в городе загорелись квартира и балкон в доме №118 по улице 2-й Военный городок. Когда приехали пожарные, пламя перешло на крышу здания. Еще до их прибытия жильцы самостоятельно эвакуировались. В результате возгорания никто не пострадал. В мэрии обещали предоставить субсидии организациям для возмещения затрат на проживание жильцов.

Маргарита Головатенко