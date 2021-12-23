В Набережных Челнах «подлатают» бульвар Энтузиастов за 4,5 миллиона

Бульвар Энтузиастов обновят к маю 2022-го

Как стало известно «Реальному времени», в Набережных Челнах планируется отремонтировать одну из главных пешеходных зон города — бульвар Энтузиастов. Заказчиком работ выступает ОАО «Горзеленхоз». На его же средства и планируется преобразить общественное пространство.

Обойдется ремонт бульвара Энтузиастов без малого в 4,5 миллиона рублей. Обновить общественное пространство намерены всего за четыре месяца. Преобразовавшийся бульвар челнинцы смогут увидеть уже в конце апреля следующего года.

Подробностей о предстоящем ремонте общественного пространства пока нет. Летом там начали менять облицовку бортиков фонтанов и брусчатку. Работы начались после доклада помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой — Рустам Минниханов раскритиковал непотребный вид общественных пространств в городах Татарстана.



Очевидно, что 4,5 млн рублей на полную, глубокую реконструкцию бульвара не хватит.

Очевидно, что 4,5 млн рублей на полную, глубокую реконструкцию бульвара не хватит. Фото: chelny-izvest.ru

Новые тротуары и отремонтированные скамейки

Согласно документации, основные работы будут вестись на площадке отдыха для детей и взрослых. Ремонт начнется после определения подрядчика — «Горзеленхоз» на данный момент ведет поиск организации, готовой заняться преображением бульвара Энтузиастов.

Первоначально планируется демонтировать дорожные знаки — для этого привлекут автогидроподъемники. Всего в общественном пространстве насчитывается сто дорожных знаков, обозначенных также как предупреждающие щиты.

Ремонт затронет и малые архитектурные формы. Так, например, обновят скамейки — заменят и восстановят деревянные бруски. Их же, как и мусорки, планируется покрасить. Для этого подрядчику необходимо использовать водно-дисперсионные краски и лаки.

Деревянные поверхности обработают гибридным лессирующим антисептиком, а металлические решетки и ограды — масляными составами в два слоя. В последнем случае речь идет о велопарковке, ограждениях моста, щитах и прямоугольной стеле размером 600х400х50 с гравировкой.

Вместе с этим на челнинском бульваре Энтузиастов планируется заменить мемориальные доски. Старые демонтируют, а взамен установят бесфундаментные, прикрепленные к металлическим стойкам дорожные знаки.

Восстановить хотят и бассейны фонтанов. Их стены должны облицевать крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами, предварительно очистив поверхность от уже существующего покрытия.

По завершении работ подрядчик должен прибрать за собой — вывезти весь мусор с бульвара. Фото: mapio.net

Обновят к весне и тротуары. Их покрытие выполнят из брусчатки рядовым или паркетным мощением. Кроме того, на бульваре Энтузиастов планируется установить пандус.

По завершении работ подрядчик должен прибрать за собой — вывезти весь мусор с бульвара, предварительно собрав его в мешки.

Бульвар не ремонтировали с 2007-го

Согласно открытым данным, последний раз бульвар Энтузиастов реконструировали четырнадцать лет назад. В 2007-м в общественном пространстве обустроили детские площадки, выложили брусчатку.

Ремонту подверглись и фонтаны. Их, впрочем, реконструировали и в 2015 году — поменяли водную карту и схему оборота воды, заменили форсунки. Центральный бассейн фонтанного комплекса украсило световое оформление. Обновление фонтана городскому бюджету обошлось в 12 миллионов рублей.



На бульваре жители и гости Челнов могут познакомиться со скульптурными композициями известного художника и скульптора Ильдара Ханова. Фото: art16.ru

На бульваре Энтузиастов жители и гости Челнов могут познакомиться со скульптурными композициями известного художника и скульптора Ильдара Ханова. Установлены они, к слову, в конце 80-х годов прошлого столетия. Здесь же проводятся многие городские мероприятия.

Татьяна Демина