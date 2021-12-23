Татарстанская «Гринта» вошла в топ-10 лучших операторов России по обращению с отходами

Фото: пресс-служба «Гринты»

По результатам «Зеленого рейтинга», который оценивает вклад в развитие системы обращения с коммунальными отходами, татарстанский оператор «Гринта» вошел в число лидеров среди 264 участников.

Итоги «Зеленого рейтинга» за 11 месяцев 2021 года представил Российский экологический оператор, а его глава Денис Буцаев вручил награду гендиректору «Гринты» Светлане Ярлыченко. По его словам, при составлении рейтинга учитывались мнение населения о качестве работы оператора, собираемость платежей и просветительская деятельность по экологии. Данные исследования показали качество услуг по вывозу мусора и их доступность, а также отношение потребителей к изменениям в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

По результатам конкурса «Эколидер», который ежегодно проводит Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, «Гринта» заняла 1-е место в номинации «Жилищно-коммунальный комплекс». Компания развивает систему раздельного сбора, обновляет контейнерный парк и спецтехнику на всей территории ответственности. Также «Гринта» инвестирует в развитие инфраструктуры обращения с отходами.

Максим Кокунин