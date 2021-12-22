«Гринта» — эколидер 2021 года

Региональный оператор по обращению с ТКО в восточной зоне Татарстана ООО «Гринта» стал победителем республиканского конкурса «Эколидер». Жюри высоко оценило значительный вклад компании в охрану окружающей среды и масштабную экопросветительскую работу.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводит ежегодный конкурс с целью поощрения самых экологичных организаций. «Гринта» заняла 1-е место в номинации «Жилищно-коммунальный комплекс».

Региональный оператор в восточной зоне республики обслуживает почти 2 млн человек и более 50 тыс. юридических лиц. Компания развивает систему раздельного сбора, обновляет контейнерный парк и спецтехнику на всей территории ответственности. Помимо этого, «Гринта» инвестирует в развитие инфраструктуры обращения с отходами. В настоящее время идет строительство мусороперегрузочной станции в Мамадышском районе.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в г. Казань в КРК «Пирамида».

Получая награду, генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко отметила важность работы по экологическому просвещению граждан. Это неотъемлемая часть реформы обращения с отходами, без которой невозможно развивать раздельный сбор и снижать количество ТКО, которые отправляются на захоронение.

В конечном итоге от этого зависит не только количество мусорных полигонов, но и здоровье наших детей, внуков и всех будущих поколений.



Также в своих номинациях были награждены органы местного самоуправления, образовательные организации, общественные объединения, промышленные предприятия и средства массовой информации.

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