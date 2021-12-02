В Казани реконструируют Горьковское шоссе за 192,6 млн рублей

В Казани планируют провести реконструкцию Горьковского шоссе, расположенного на территории Кировского района, за 192,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Согласно документации, подрядчику понадобится провести реконструкционные работы в районе улиц Болотникова, Фрунзе, Горьковского шоссе, Залесной, участка от улицы Музыкальной до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», в общей сложности на 11,5 км. Нужно будет выполнить инженерные геологические и геодезические изыскания.

Заявки принимаются до 23 декабря 2021 года. Работы должны завершить до 11 августа 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Недавно ГКУ «Главтатдортранс» стал заказчиком работ по постройке двух внутриквартальных проездов на проспекте Победы в Казани. На это из бюджета Татарстана готовы выделить 68,7 млн рублей.



Дарья Акимова