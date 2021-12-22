Вечером на казанских дорогах образовались 8-балльные пробки

Вечером на дорогах Казани вновь образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся заторы оцениваются в 8 баллов.

Преимущественно затруднено движение в центре города на следующих улицах: Лево-Булачной, Пушкина, Карла Маркса, Профсоюзной, Галиаскара Камала, Университетской и др. Также пробки образовались в Щербаковском переулке, на улицах Вишневского, Николая Ершова, Достоевского, Аделя Кутуя.

Фото: скриншот

Кроме того, движение затруднено на улицах Декабристов, Абсалямова, а также на проспекте Ямашева и Сибирском тракте.

Вчера вечером в городе также образовались 8-балльные пробки. Заторы наблюдались на улицах Тихомирнова, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Фатыха Амирхана и др.

Диана Жиленкова