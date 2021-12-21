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В Казани образовались 8-балльные заторы

17:27, 21.12.2021
В Казани образовались 8-балльные заторы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вечером в Казани образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы уже наблюдаются на улицах Достоевского, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Патриса Лумумбы, Космонавтов. Затруднено движение в Щербаковском переулке, на улицах Тихомирнова, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Фатыха Амирхана.

Фото: скриншот

Также пробки наблюдаются на улицах Тэцевской, Копылова, Максимова, Воровского, Петра Витера.

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