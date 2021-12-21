В Казани образовались 8-балльные заторы
Вечером в Казани образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы уже наблюдаются на улицах Достоевского, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Патриса Лумумбы, Космонавтов. Затруднено движение в Щербаковском переулке, на улицах Тихомирнова, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Фатыха Амирхана.
Также пробки наблюдаются на улицах Тэцевской, Копылова, Максимова, Воровского, Петра Витера.ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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